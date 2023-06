Calciomercato Milan, chi sarà il sostituto di Brahim Diaz

Giornate di rivoluzione, quelle che si stanno vivendo in casa Milan. Il club, a sorpresa, ha deciso di interrompere il rapporto con Paolo Maldini e Frederic Massara, con inevitabili ripercussioni anche in sede di mercato. I rossoneri, inoltre, hanno dovuto salutare Brahim Diaz, che farà ritorno al Real Madrid dopo tre stagioni con la maglia del Diavolo (per lo spagnolo, complessivamente, 124 presenze e 18 reti). Un addio, quello del trequartista, che costringerà il club a muoversi in entrata alla ricerca di adeguati sostituti.

I possibili sostituti di Diaz

Il nome messo nel mirino da Maldini era quello di Daichi Kamada, che lascerà a parametro zero l'Eintracht Francoforte. Il giapponese aveva ricevuto il benestare anche da parte del tecnico Stefano Pioli, ma con il ribaltone societario rimane ancora da capire se il colpo possa andare comunque in porto. L'idea nuova del Milan, nel frattempo, sarebbe quella che porta a Christian Pulisic, in uscita dal Chelsea. Un affare possibile, a patto che lo statunitense accetti di ridursi l'ingaggio: i circa 9-10 milioni di euro a stagione guadagnati attualmente dall'ex Borussia Dortmund sono infatti troppi per le casse del club rossonero.

L'alternativa porta a Marcus Thuram, che, a fine giugno, lascerà a parametro zero il Borussia Monchengladbah, formazione con la quale, nell'ultima stagione, ha realizzato 16 reti in 32 presenze. Sul francese, tuttavia, hanno messo gli occhi numerosi club, tra cui il Paris Saint-Germain: ecco perché arrivare al figlio d'arte (Marcus Thuram e figlio dell'ex difensore Lilian Thuram, ndr), per il Milan, sarà tutt'altro che semplice.