Calciomercato Milan, porte girevoli: Tatarusanu via, ecco chi sarà il vice Maignan

Tanti, troppi problemi, quelli mostrati nelle ultime settimane dal Milan. I rossoneri, in questo 2023, sembrano aver smarrito la propria identità, raccogliendo soltanto una vittoria (quella per 2-1 all'Arechi di Salerno nella prima gara del nuovo anno) e sprofondando in una serie negativa di risultati culminata con le ultime quattro sconfitte consecutive. Numerosi i nodi venuti al pettine, a partire dall'inutilità del mercato estivo (nessuno, tra i nuovi arrivati, è riuscito a dare un vero e proprio contributo alla causa, basti pensare a De Ketelaere e Origi, quelli che dovevano essere i veri e proprio "colpi") per arrivare alla grana portiere. Sì, perché con il prolungato stop di Mike Maignan, ormai ai box da settembre a causa di un problema al polpaccio, la difesa della porta rossonera è stata affidata a Ciprian Tatarusanu, il quale, tuttavia, non ha offerto un rendimento all'altezza della situazione.

Il problema portiere era già emerso a gennaio, con il mercato aperto. In quel frangente, tuttavia, il Milan ha preferito non intervenire, tesserando, ma solo in prospettiva futura, l'estremo difensore colombiano Devis Vasquez. Diverso, invece, sarà il discorso in vista della prossima stagione. I rossoneri, infatti, vogliono contare su un portiere che possa dare solide garanzie in caso di assenza di Maignan, individuando il profilo giusto in Marco Sportiello, in scadenza di contratto con l'Atalanta. Il nerazzurro è già da tempo finito nel mirino del Milan, che aveva pensato di acquistarne il cartellino a gennaio, salvo poi fare un passo indietro di fronte alle richieste economiche, considerate eccessive, dei bergamaschi. Il matrimonio, probabilmente, è stato però soltanto rimandato, con Sportiello che già nei prossimi giorni potrebbe firmare il proprio contratto con il Milan. Con Tatarusanu, invece, sarà addio: al rumeno classe 1986, in scadenza a giugno 2023, non verrà infatti offerto il rinnovo.