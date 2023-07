Calciomercato Milan, da Taremi a Dia: caccia al vice Giroud

A caccia di un centravanti. Il Milan, ormai da qualche settimana a questa parte, sta sondando il mercato alla ricerca di una prima punta che possa alternarsi (o anche, all'occasione affiancarsi) a Olivier Giroud. Il ritiro di Zlatan Ibrahimovic e l'opaco rendimento offerto nell'ultima stagione da Divock Origi ed Ante Rebic impone infatti ai rossoneri di assicurarsi un profilo che possa garantire un buon bottino di reti. I nomi finiti sul taccuino della dirigenza, in questi giorni, sono stati numerosi, con vere e proprie trattative che, almeno al momento, stentano però a decollare.

Tra i profili attenzionati dal Diavolo nelle ultime ore c'è quello di Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992 attualmente in forza al Porto. I portoghesi, tuttavia, chiedono 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, con il Milan che, a queste cifre, non sembra pienamente convinto dell'operazione. Non semplice neanche la pista che porta ad Alvaro Morata, sondato nei giorni scorsi dalla dirigenza e che, alla fine, potrebbe anche rimanere all'Atletico Madrid.

Sta invece riprendendo quota l'ipotesi Boulaye Dia, reduce da un'ottima stagione con la maglia della Salernitana, con la quale ha realizzato 16 reti in 33 presenze. Il senegalese, fino al 20 luglio, può essere acquistato pagando la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, mentre oltre quella data occorrerà trattare con il club campano. Sembrano invece ad oggi sogni proibiti Jonathan David, canadese classe 2000 del Lille, e Folarin Balogun, statunitense classe 2001 dell'Arsenal, valutati a cifre altissime dai rispettivi club di appartenenza.