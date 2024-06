Calciomercato Milan, il possibile sostituto di Theo Hernandez

Parole, quelle rilasciate nei giorni scorsi dal ritiro della Nazionale francese, che stanno facendo tremare i tifosi rossoneri. Theo Hernandez, arrivato al Diavolo nell'estate 2019, ha infatti apertamente dichiarato di non sapere se resterà al Milan anche nella prossima stagione. Sul terzino, da tempo, è forte il pressing del Bayern Monaco, pronto a puntare su di lui in caso di addio di Alphonso Davies, corteggiato in queste settimane dal Real Madrid. E l'ex Real Sociedad sarebbe ben contento di approdare in un club che, almeno sulla carta, gli potrebbe dare l'occasione di lottare per la vittoria della Champions League.

Il possibile sostituto di Theo Hernandez

Il Milan, con Theo Hernandez, è stato chiaro: per lasciarlo partire chiede almeno 100 milioni di euro. La sensazione, tuttavia, è che potrebbe essere ceduto anche per qualcosa meno, dato un contratto in scadenza nel 2026. In caso di addio del francese, i rossoneri sarebbero ovviamente costretti ad intervenire sul mercato per andare alla ricerca di un adeguato sostituto ed il nome finito sul taccuino sarebbe quello di Emerson Palmieri, attualmente in forza al West Ham, club nel quale è approdato nell'estate 2022 dopo le esperienze con Chelsea e Lione (per lui, nell'ultima stagione, 47 presenze complessive ed un gol). Il giocatore conosce benissimo il nostro campionato, dato che tra il 2014 ed il 2018 ha indossato le maglie di Palermo prima e Roma poi.

Il Milan, in queste ore, avrebbe già fatto più di un sondaggio nei confronti dell'esterno bussando alla porta degli Hammers, con i quali Emerson Palmieri nella stagione 2022-2023 ha vinto la Conference League grazie alla vittoria in finale contro la Fiorentina.