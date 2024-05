Calciomercato Milan, perché Theo Hernandez può essere ceduto

Una vera e propria rivoluzione, quella attesa in estate al Milan. Oltre alla guida tecnica, con Paulo Fonseca pronto a prendere il posto di Stefano Pioli, il cui addio è già stato ufficializzato nei giorni scorsi, cambieranno infatti anche diversi elementi all'interno dell'organico. Dopo Olivier Giroud e Simon Kjaer, che hanno già salutato i rossoneri in occasione dell'ultima giornata di campionato contro la Salernitana, un altro big potrebbe lasciare Milano nelle prossime settimane: stiamo parlando di Theo Hernandez, una delle colonne rossonere degli ultimi anni.

Milan, ecco perché Theo Hernandez potrebbe partire

Partiamo da un presupposto: per il Milan, in questo momento, nessuno è incedibile. Di fronte a ricche offerte, quindi, anche Hernandez potrebbe partire, in modo da reinvestire poi in entrata quanto incassato. E sul francese, a Milano dal 2019 (per lui, con il Diavolo, complessivamente 213 presenze e 29 reti), ha messo gli occhi il Bayern Monaco, pronto a tentare l'affondo dopo gli Europei: i bavaresi, che rischiano di perdere Alphonso Davies, sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra attorno agli 80 milioni di euro, che difficilmente verrebbe respinta dai rossoneri. Il gruzzoletto così ricavato permetterebbe infatti al Milan di piazzare almeno due colpi, tra cui, nelle intenzioni, quello di Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 autore di una splendida stagione al Bologna. L'olandese, seguito con grande interesse anche dalla Juventus, viene valutato circa 40 milioni: una cifra oggi troppo alta per le casse rossonere, ma che si farebbe ampiamente alla portata in caso di cessione di Theo Hernandez.

In alternativa, i sacrificabili potrebbero essere Mike Maignan, con il quale il Milan spera tuttavia di trovare l'intesa per prolungare il contratto, e Rafael Leao, giocatore del quale però il futuro tecnico Paulo Fonseca non avrebbe affatto intenzione di privarsi.