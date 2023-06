Calciomercato Milan, i nomi per il dopo-Tonali

Ormai è soltanto questione di ore per l'addio di Sandro Tonali al Milan. Il centrocampista, attualmente impegnato in Romania con la Nazionale agli Europei Under 21, si trasferirà agli inglesi del Newcastle, che se ne aggiudicheranno il cartellino per una cifra complessiva, tra parte fissa e bonus, attorno agli 80 milioni di euro (per il giocatore, invece, pronto un contratto sulla base di 8 milioni a stagione più due di bonus). Una cessione che, unita all'indisponibilità di Ismael Bennacer, il cui rientro in campo è previsto soltanto ad inizio 2024, costringerà il Diavolo a intervenire sul mercato per rimpolpare un reparto che, altrimenti, rischia di rimanere fin troppo scarno.

Il primo nome finito nel mirino dei rossoneri è stato quello di Davide Frattesi, reduce da una stagione sopra le righe con la maglia del Sassuolo, con la quale ha realizzato sette reti in campionato. Arrivare al neroverde, tuttavia, pare estramemente complicato, data l'agguerrita concorrenza di Juventus e, soprattutto, Inter: proprio i nerazzurri, al momento, parrebbero infatti in netto vantaggio sulle altre pretendenti.

Il Milan, quindi, potrebbe tornare alla carica per Tijani Reijnders, olandese classe 1998 attualmente in forza all'AZ Alkmaar. Il giocatore, già seguito dai rossoneri in passato, è valutato attorno ai 15 milioni di euro. Le alternative rispondono ai nomi di Florentino Luis del Benfica e Ibrahima Sangarè del Psv Eindhoven, mentre sono in ribasso le quotazioni che portano al laziale Sergej Milinkovic-Savic, sul quale è pronta a gettarsi a capofitto la Juventus in caso di mancato rinnovo di contratto da parte di Adrien Rabiot.