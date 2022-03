Calciomercato Milan, caccia al trequartista: i nomi sul taccuino

Sogna in grande, il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, con la vittoria sul campo del Napoli nell'ultima giornata, si sono portati al comando solitario della classifica di Serie A, vantando due punti di vantaggio sull'Inter di Simone Inzaghi (che però ha una gara in meno). Un primato che il Diavolo sogna di difendere fino al termine del torneo, tornando così a conquistare quello scudetto che, a Milanello, manca ormai dal 2011.

Ma se la squadra è concentrata sul campo per coltivare il sogno tricolore, la società, fuori dal rettangolo di gioco, è già concentrata sul futuro, alla ricerca dei giusti profili che possano far compiere alla formazione di Pioli un ulteriore step di qualità. La dirigenza, in vista della prossima stagione, sarebbe impegnata soprattutto nella ricerca di un elemento sulla trequarti che possa arricchire le soluzioni da mettere a disposizione del tecnico.

Milan, le idee per la trequarti

Il Milan, non pienamente soddisfatto del rendimento offerto fin qui da Brahim Diaz, avrebbe concentrato le proprie attenzioni su tre profili. Il primo è quello che porta al fantasista del Bruges Noa Lang, valutato dai belgi attorno ai 25 milioni di euro. Un giocatore da tempo seguito da Maldini e Massara, che apprezzano le doti tecniche e caratteriali dell'olandese ex Ajax. Ma sul taccuino del club ci sono anche i nomi di Ruslan Malinovskyi, trequartista attualmente in forza all'Atalanta, e Nedim Bajrami, fantasista dell'Empoli. Due piste non semplici, soprattutto quella che porta all'ucraino, ma che il Diavolo, in caso di necessità, è pronto a provare a percorrere.