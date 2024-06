Calciomercato Milan, scambio con il Newcastle?

Sta entrando nel vivo il mercato estivo del Milan. I rossoneri, che nella prossima stagione saranno guidati in panchina da Paulo Fonseca, subentrato a Stefano Pioli, vogliono infatti puntellare l'organico in modo da rispondere alle esigenze del tecnico portoghese. Tanti i nodi da sciogliere, a partire da quello relativo all'erede di Olivier Giroud, che si trasferirà in MLS al Los Angeles Fc (Joshua Zirkzee il sogno, Romelu Lukaku l'alternativa). Fonseca, tuttavia, starebbe pressando la dirigenza affinché venga acquistato un nuovo terzino destro ed il nome finito nel mirino sarebbe quello di Kieran Trippier, attualmente impegnato con la sua Inghilterra ad Euro 2024.

Trippier, al momento, milita in Premier League nel Newcastle, club nel quale è approdato nel gennaio 2022 a titolo definitivo dopo le esperienze con Burnley, Tottenham e Atletico Madrid. Il terzino andrà in scadenza di contratto nel 2025 e ciò potrebbe permettere al Milan di giocare al ribasso sull'eventuale prezzo di acquisto del cartellino. I rossoneri, tuttavia, potrebbero ridurre ulteriormente (se non annullare) la parte cash inserendo nell'operazione Malick Thiaw, difensore tedesco che piace ai Magpies e valutato dal Diavolo attorno ai 25 milioni di euro. Il nodo, tuttavia, rimarrebbe l'elevato ingaggio dell'inglese (oltre i tre milioni di euro netti a stagione). La trattativa, proprio per questo motivo, non è al momento decollata, ma non sono da escludere sviluppi nelle prossime settimane.