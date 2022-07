Calciomercato Milan, doppio colpo sulla trequarti?

Difendere il titolo di campione d'Italia conquistato lo scorso 22 maggio. Con questo obiettivo si presenterà ai nastri di partenza del nuovo campionato il Milan di Stefano Pioli, la cui stagione 2022/2023 è ufficialmente iniziata nella giornata di oggi, lunedì 4 luglio, con il raduno (al quale non hanno preso parte i nazionali) a Milanello. I rossoneri, il cui mercato è rimasto fin qui in stand by a causa della lunga trattativa per il rinnovo di Maldini e Massara, vogliono puntellare la propria rosa con innesti mirati, capaci di innalzare il tasso tecnico del Diavolo. La dirigenza, in particolare, vuole portare qualità sulla trequarti del campo, dove i colpi potrebbero essere più di uno.

Milan, i nomi seguiti per la trequarti

Il sogno del Milan è Paulo Dybala, seguito da tempo dall'Inter ma la cui trattativa con i nerazzurri è in fase di stallo. Una situazione monitorata con attenzione dai rossoneri, pronti a fare un tentativo nel caso in cui l'impasse tra la Joya ed il club di Steven Zhang dovesse protrarsi ancora. I rossoneri, nel frattempo, non hanno tolto gli occhi di dosso da Charles De Ketelaer, talento classe 2001 del Bruges valutato dai belgi attorno ai 30-35 milioni di euro e seguito anche da alcuni club di Premier League.

Altro nome caldo è quello di Hakim Ziyech, fantasista in uscita dal Chelsea che piace molto alla dirigenza rossonera. Per il marocchino il Milan, oltre a quella dell'acquisto a titolo definitivo, starebbe valutando la soluzione del prestito con obbligo o diritto di riscatto, con i Blues che, in questo caso, sarebbero chiamati a contribuire ad una parte dell'ingaggio. Sullo sfondo, infine, la pista che porta a Marco Asensio, giocatore ormai fuori dai progetti del Real Madrid. Scoglio principale, in questo caso, è però rappresentato dall'alto ingaggio percepito dallo spagnolo.