Calciomercato Milan, per la difesa spunta Umtiti

Una stagione, quella in corso, che ha presentato più di un momento di difficoltà. Il Milan, in questo 2022/2023, sta faticando a ripetere lo straordinario cammino dell'annata passata, terminata con la conquista, a sorpresa, dello scudetto. I rossoneri, in particolare, hanno attraversato settimane buie a gennaio e all'inizio di febbraio, incassando ben quattro sconfitte consecutive tra Supercoppa e campionato. Il periodo più complicato, adesso, sembra alle spalle, con le ultime tre vittorie contro Torino, Tottenham e Monza che hanno riportato il sereno nell'ambiente. Ma la dirigenza, conscia dei problemi evidenziati dalla squadra, è già pronta ad intervenire sul mercato in vista della prossima stagione.

Umtiti per la difesa

Tra i dati maggiormente negativi fin qui per il Milan, c'è quello relativo ai gol subiti: ben trenta nelle prime 23 giornate di campionato, dato che pone i rossoneri soltanto all'undicesimo posto della classifica delle miglior difese. Ecco perché il club, in estate, interverrà probabilmente sul reparto. Tra i nomi finiti nel mirino, secondo rumors provenienti dalla Spagna, ci sarebbe quello di Samuel Umiti, attualmente in prestito al Lecce ma di proprietà del Barcellona. Il francese, la scorsa estate, ha scelto i salentini per rilanciarsi dopo alcune stagioni complicate e con la maglia giallorossa sta facendo vedere buone cose. L'ex Lione, se in condizioni fisiche adeguate, garantirebbe esperienza e personalità, costituendo una valida soluzione low cost capace di incrementare il ventaglio di scelta a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Soltanto un'idea, al momento, ma il Milan, in estate, vorrebbe inserire in rosa un difensore mancino di affidamento, proprio come Umtiti.