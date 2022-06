Calciomercato Milan, sfuma Sanches: torna di moda Veretout

Sembrava una trattativa ormai quasi chiusa, invece il Milan, improvvisamente, potrebbe veder sfumare l'arrivo di Renato Sanches. Il centrocampista, individuato dalla dirigenza rossonera come il sostituto ideale di Franck Kessie, che ha salutato la formazione di Stefano Pioli a parametro zero, è infatti finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che avrebbe scavalcato il Diavolo nella corsa al portoghese. L'ex giocatore del Bayern Monaco è infatti l'obiettivo numero uno del nuovo direttore sportivo dei parigini Luis Campos, pronto a sferrare già nelle prossime ore l'assalto decisivo per aggiudicarsene le prestazioni. Una situazione che costringe il Milan a guardarsi attorno sul mercato, alla ricerca di alternative a Sanches.

Milan, Veretout se salta Sanches

La dirigenza rossonera, in caso di naufragio della pista Renato Sanches, sarebbe pronta a tuffarsi su Jordan Veretout, centrocampista della Roma che non rientra ormai più nei piani del tecnico José Mourinho. Quello del francese è un profilo che il Diavolo aveva già seguito in passato, quando il calciatore militava ancora nella Fiorentina. Veretout, nella Capitale dal 2019, potrebbe essere acquistato ad una cifra di circa 10 milioni di euro, ma anche in questo caso il Milan dovrà fare attenzione: sul francese, infatti, è forte l'interesse del Marsiglia, che sta guardando al nostro campionato per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Veretout, reduce da una stagione in cui, tra campionato, Coppa Italia e Conference League, ha collezionato complessivamente 50 presenze segnando quattro reti, in passato ha indossato anche le maglie di Nantes, Aston Villa e Saint-Etienne. Per lui anche cinque presenze nella Nazionale francese, con la quale ha debuttato il 1 settembre 2019 in occasione del match contro la Bosnia valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, terminato sul punteggio di 1-1.