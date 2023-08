Calciomercato Milan, tutti i nomi per il vice Giroud

Per il Milan, il nuovo campionato, è iniziato nel migliore dei modi. I rossoneri, nel posticipo della prima giornata di serie A, hanno espugnato il Dall'Ara di Bologna per 2-0 grazie alle reti di Giroud e Pulisic. Un convincente successo che, tuttavia, non frena i piani di rinforzo del Diavolo, già protagonista fin qui di un mercato quanto mai attivo. La dirigenza, in particolare, è alla ricerca di un centravanti che, all'occorrenza, possa far rifiatare Giroud, il quale, considerate le 37 candeline che spegnerà il prossimo 30 settembre, non potrà tirare la carretta per l'intera stagione.

Vice-Giroud, i nomi sul taccuino

Diversi i nomi sondati in questi giorni dal Milan, impegnato nel frattempo anche sul fronte uscite (in partenza ci sono Origi, Ballo-Touré, Caldara e Saelemaekers). Tra questi spicca quello di Moise Kean, giocatore che, di fronte ad una buona offerta, potrebbe essere ceduto dalla Juventus. Per arrivare all'ex Psg, i rossoneri vorrebbero inserire come contropartita tecnica il cartellino di Alexis Saelemaekers: un'idea che potrebbe stuzzicare la Vecchia Signora, alla ricerca di un esterno destro.

Nelle ultime ore sono inoltre in rialzo le quotazioni di Luka Jovic, il cui matrimonio con la Fiorentina sembra già essere giunto al termine dopo una sola stagione. Il Milan, in queste ore, si sarebbe interessato sui costi di un'eventuale operazione, che prevederebbe un esborso di 2,5 milioni di euro per il cartellino. Sullo sfondo, infine, rimangono i profili di Sardar Azmoun, iraniano classe 1995 del Bayer Leverkusen, e di Romelu Lukaku. Ma soprattutto la pista che porta al centravanti belga del Chelsea pare ad oggi decisamente tortuosa.