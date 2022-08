Calciomercato Milan, cosa accadrà prima del gong finale

Ultime ore di questa sessione di calciomercato. Nella giornata di giovedì 1 settembre, alle 20, calerà il sipario sulla finestra estiva, con ancora diverse squadre alla ricerca di rinforzi. Tra queste il Milan, che, dopo aver ufficializzato Malick Thiaw, difensore classe 2001 acquistato a titolo definitivo dallo Schalke 04, formazione con cui ha collezionato 61 presenze realizzando tre reti in tre stagioni, è adesso alla ricerca di un centrocampista. Un occhio, i rossoneri, lo tengono poi ben attento anche sul fronte uscite. Facciamo il punto della situazione.

Milan, il punto sul mercato

In entrata il nome caldo è quello di Aster Vrancks, centrocampista classe 2002 del Wolfsburg. Il Diavolo, in queste ore, sta cercando il punto di intesa con il club tedesco lavorando alla pista del prestito oneroso (un milione di euro) e un diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Tra le due società, tuttavia, ci sarebbe ancora una distanza, che potrebbe essere colmata attraverso l'inserimento di alcuni bonus. Sul fronte uscite, invece, c'è da registrare la situazione di Tiemoué Bakayoko. Il francese, fuori dai progetti rossoneri, potrebbe rescindere il contratto sia con il Milan, al quale è approdato in prestito biennale, sia con il Chelsea, proprietario del suo cartellino.

Da registrare, infine, l'infortunio muscolare accusato da Alessandro Florenzi nel corso del match contro il Sassuolo, che potrebbe tenere lontano dal terreno di gioco l'esterno per diverse settimane. La dirigenza, dopo aver valutato la possibilità di muoversi sul mercato alla ricerca di un suo sostituto, avrebbe deciso di non intervenire, mantenendo il reparto difensivo così com'è.