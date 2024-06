Calciomercato Milan, un'entrata e un'uscita a centrocampo?

Ha preso ufficialmente il via il nuovo corso targato Paulo Fonseca al Milan. Il tecnico portoghese, nella passata stagione in Francia al Lilla, ha firmato un contratto triennale con i rossoneri subentrando così a Stefano Pioli, che ha lasciato il club dopo cinque stagioni. Il neo allenatore del Diavolo, adesso, si metterà subito al lavoro insieme alla dirigenza per andare alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Oltre all'attacco, dove l'obiettivo numero uno, come noto, è Joshua Zirkzee, autore di undici reti nell'ultimo campionato di serie A, un'attenzione particolare è volta al reparto di centrocampo, nel quale potrebbe esserci almeno un movimento in entrata e uno in uscita.

Milan, occhi su Wieffer e Rabiot: Bennacer il possibile sacrificato

Partiamo dal possibile innesto. Il Milan ha messo nel mirino Mats Wieffer, mediano classe 1999 del Feyenoord. Il giocatore olandese, che in passato ha vestito anche le maglie di Twente ed Excelsior, fa della fisicità uno dei suoi maggiori punti di forza e può giocare sia davanti alla difesa che, all'occorrenza, a ridosso delle punte. Una duttilità che tornerebbe utile a Fonseca, che per la sua squadra è alla ricerca di profili capaci di garantire dinamismo ed intensità. Per chiudere l'operazione, tuttavia, occorreranno almeno venti milioni di euro. Senza dimenticare, poi, l'idea Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la Juventus.

L'eventuale arrivo di Wieffer o Rabiot potrebbe spingere i rossoneri ad operare un movimento in uscita a centrocampo ed il nome più probabile, a tal proposito, è quello di Ismael Bennacer, che al rientro in campo nella seconda parte dell'ultima stagione dopo il lungo infortunio che lo ha costretto ai box per diversi mesi non è riuscito ad offrire un rendimento all'altezza delle aspettative. Non sono invece in discussione le posizioni di Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, sui quali è pronto a puntare anche il nuovo tecnico Paulo Fonseca.