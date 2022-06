Calciomercato Milan, Zaniolo il primo colpo dell'era RedBird?

Nelle scorse ore è arrivata anche l'ufficialità: il Milan passa nelle mani della RedBird Capital, fondo di investimento privato che ha in Gerald Jospeh Cardinale il suo fondatore ed uno dei leader. E la nuova proprietà, senza perdere tempo, è subito intenzionata a gettarsi a capofitto sul mercato, con un duplice obiettivo: difendere il titolo di campione d'Italia appena conquistato ed essere protagonista anche in Europa. E il primo acquisto targato Cardinale potrebbe essere un vero e proprio colpo.

Milan, assalto a Zaniolo

Il Milan ha infatti messo nel mirino Nicolò Zaniolo, protagonista nel corso dell'ultima stagione con la maglia della Roma. Proprio una rete del giocatore della Nazionale ha permesso ai capitolini di battere per 1-0 il Feyenoord nella finale di Conference League, un trofeo che ha fatto esplodere la festa in città. Malgrado un contratto in essere fino al 2024, Zaniolo potrebbe cambiare casacca in estate, soprattutto se alla Roma dovesse pervenire una ricca offerta. Ed un primo tentativo il Milan lo ha già fatto, mettendo sul piatto 40 milioni di euro più il cartellino di Saelemaekers. Offerta però respinta al mittente dai giallorossi, anche perché il profilo del belga non avrebbe trovato l'ok da parte del tecnico José Mourinho.

Il Diavolo, tuttavia, è pronto a riprovarci, già nei prossimi giorni: perché Cardinale e RedBird, appena arrivati a Milano, vogliono subito dare un segnale alla tifoseria rossonera. Ed il colpo Zaniolo, di certo, accenderebbe ulteriormente l'entusiasmo dei supporter, già galvanizzati da quello scudetto che, da quelle parti, mancava da ben undici anni.