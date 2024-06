Calciomercato Milan, ostacolo United per Zirkzee: l'alternativa rossonera

Il Milan, come noto, ha messo da tempo nel mirino Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, autore di undici reti nell'ultimo campionato di serie A con la maglia del Bologna, è stato individuato dalla dirigenza come l'erede ideale di Olivier Giroud, che ha salutato i rossoneri per approdare in MLS al Los Angeles Fc. La trattativa per arrivare al giocatore rossoblù, tuttavia, rischia di avere un ostacolo imprevisto: quello relativo alla concorrenza del Manchester United. I Red Devils, infatti, si sarebbero prepotentemente inseriti nella corsa al cartellino di Zirkzee vorrebbero affondare a breve il colpo. Una situazione che costringe il Diavolo a guardarsi attorno alla ricerca di alternative.

Milan, Dovbyk l'alternativa a Zirkzee

Un nome che piace molto al Milan è quello di Artem Dovbyk, attaccante ucraino attualmente impegnato con la propria Nazionale ad Euro 2024. Il centravanti, nel corso della stagione appena terminata, si è messo in luce in Spagna con la maglia del Girona, con la quale ha realizzato ben 24 reti in Liga trascinando la squadra alla storica qualificazione in Champions League. Sul giocatore, valutato attorno ai 40 milioni di euro, non manca però la concorrenza, a partire da quella del Napoli, che potrebbe veder partire Victor Osimhen. I partenopei, tuttavia, avrebbero messo in cima alla lista dei desideri Romelu Lukaku, stimatissimo dal nuovo tecnico Antonio Conte, che già lo ha avuto alle proprie dipendenze all'Inter. Nel caso in cui gli azzurri riuscissero a chiudere per il belga, la strada che porta a Dovbyk potrebbe quindi farsi per i rossoneri meno ardua. Anche se, così come nel caso di Zirkzee, non è da escludere anche in questo caso la concorrenza di qualche club straniero.