Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: i nomi per l'attacco

A caccia dell'erede di Olivier Giroud. Dopo l'addio del centravanti francese, che si trasferirà negli Stati Uniti al Los Angeles Fc, il Milan è chiamato a muoversi in entrata sul mercato per trovare un sostituto dell'ex Chelsea. L'obiettivo numero uno dei rossoneri è Joshua Zirkzee, protagonista di una stagione sontuosa al Bologna ed autore di undici reti nel campionato di serie A appena terminato. Sull'olandese, tuttavia, è piombato nelle ultime ore con veemenza il Bayern Monaco, con il Diavolo che potrebbe quindi essere costretto a virare su altri profili.

Milan, i nomi per l'attacco

Un nome che al Milan piace da tempo è quello di Benjamin Sesko, attaccante classe 2001 attualmente in forza al Salisburgo. Lo sloveno, nel corso dell'ultima stagione, ha segnato 18 reti ed è ritenuto uno dei talenti più interessanti sul panorama europeo: motivo per cui, anche in questo caso, non mancherebbe la concorrenza, soprattutto dalla Premier League. Altro profilo seguito con interesse dai rossoneri è quello di Serhou Guirassy, guineano classe 1996 che nella Bundesliga appena terminata ha segnato la bellezza di 28 reti in altrettante presenze con la maglia dello Stoccarda. In questo caso il Milan potrebbe aggiudicarsene le prestazioni pagando i 17,5 milioni di euro della clausola.

Sullo sfondo, poi, la pista che porta a Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 del Feyenoord. Il messicano, nel corso dell'ultimo campionato olandese, ha segnato 23 reti ed è valutato attorno ai 50 milioni, cifra che i rossoneri potrebbero ricavare dalla cessione di qualche big (in questo senso, caldo è il nome di Theo Hernandez). Sembrano invece in discesa le quotazioni di Jonathan David, accostato al Diavolo nelle scorse settimane: il futuro tecnico Paulo Fonseca avrebbe infatti chiesto alla dirigenza un centravanti con caratteristiche diverse rispetto a quelle del canadese.