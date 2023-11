Calciomercato Milan, il nome nuovo per l'attacco

Non è certo un mistero che il Milan, dato l'apporto insufficiente fornito fin qui da Luka Jovic e la mancanza di un vice Olivier Giroud, sia alla ricerca di un attaccante che possa aumentare la scelta del tecnico Stefano Pioli nel reparto offensivo. Un innesto, con ogni probabilità, verrà effettuato già durante la sessione invernale di calciomercato, nella quale il Diavolo cercherà di puntellare il proprio organico, ma la società sta guardando anche più a lungo termine in vista della prossima estate.

Milan, nel mirino Zirkzee

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c'è quello di Joshua Zirkzee, attaccante classe 2002 attualmente in forza al Bologna. L'ex Anderlecht, cresciuto nelle giovanili dell'Ado Den Haag e del Feyenoord e con un passato al Bayern Monaco, con il quale ha debuttato in prima squadra l'11 dicembre 2019 in occasione della gara di Champions League contro il Tottenham, ha segnato quattro reti in questo avvio di stagione, dimostrando di aver trovato un buon feeling con la porta avversaria.

Zirkzee, veloce e rapido malgrado l'imponente stazza fisica (193 cm di altezza per oltre 80 kg di peso), rappresenterebbe un investimento anche in prospettiva per il Milan, alla ricerca del centravanti del futuro. Arrivare all'olandese, tuttavia, non sarà semplice: numerosi, infatti, i club che hanno messo nel mirino il gioiellino del Bologna, comprese alcune big estere. E la sensazione, quindi, è che per portare a termine l'operazione serva un non esborso economico non indifferente.