Calciomercato Real Madrid: Luka Modric raggiunge CR7 in Arabia?

Cristiano Ronaldo non come punto di arrivo, ma come prima pietra di una campagna di rafforzamento extra-lusso. Cominciano a trovare riscontri tangibili le indiscrezioni di inizio anno, che volevano il campionato saudita pronto a accogliere alcune delle stelle più brillanti del firmamento calcistico. Dopo l’operazione CR7, che ha esordito con la casacca dell’Al-Nassr nella Saudi Professional League battendo di misura l’Al-Ettifaq (con rete di Talisca), i rumors parlano di contatti con diversi giocatori spagnoli, tra cui Sergio Ramos e Sergio Busquets, quest’ultimo già visto all’opera nei mondiali di Qatar 2022. Ma a deflagrare nelle ultime ore è stata la bomba di mercato legata a Luka Modric, che sulla base di alcune voci sarebbe vicino ad accettare la proposta dell’Al-Nassr e raggiungere così Ronaldo, già compagno di squadra nel Real Madrid alcuni anni fa.

Secondo il media saudita Al-Yaum, la dirigenza gialloblù avrebbe convinto il centrocampista croato il cui contratto con i Blancos scadrà a giugno. Modric, che compirà 38 anni il prossimo settembre, è ancora una pedina essenziale nel Real di Ancelotti: in stagione ha già totalizzato 23 presenze – diciassette delle quali dal primo minuto – con cinque reti e due assist al suo attivo. Ma la notizia di una possibile partenza da Madrid a distanza di dieci anni esatti dal suo arrivo farebbe effettivamente il paio con le indiscrezioni di Mundo Deportivo, secondo il quale le operazioni di rinnovo del giocatore – dato per vicinissimo i primi giorni del 2023 – abbiano subito un rallentamento. Da capire anche quali saranno, in questo senso, le indicazioni del tecnico Carlo Anceletti: i rumors di un divorzio col Real sono sempre presenti, ma ad un intervista a RadioRai l’allenatore italiano ha dichiarato di voler rispettare l’accordo che lo lega al club iberico fino a giugno 2024. Ed avendo indicato più volte Modric come pedina “insostituibile”, chissà che al talento croato non dispiaccia l’idea di un altro anno a livelli altissimi con la maglia dei galacticos...