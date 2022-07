Monza, è Acerbi il prossimo obiettivo di Galliani

E’ il neopromosso Monza una delle squadre più attive del calciomercato estivo. Galliani è tornato nella massima serie e piazza un colpo dopo l’altro. A centrocampo ha scelto la voglia di rivincita di Sensi, regista formidabile ma molto fragile, e il talento purissimo di Pessina. In attacco cerca un centravanti che possa garantire i gol salvezza, mentre in difesa il cantiere è aperto. E’arrivato Ranocchia per dare esperienza al reparto, poi è stato piazzato il colpo Carboni del Cagliari, 21 anni, ma il vero acquisto per la maglia da titolare è stato Marlon dallo Shakthar.

Calciomercato Monza, è Acerbi il nuovo obiettivo

Di centrali però ne serviranno parecchi perché Stroppa dovrebbe confermare il 3-5-2. Così Galliani continua a scandagliare il mercato e sembra aver trovato l’ennesima occasione da sfruttare. Acerbi è in ritiro con la Lazio dove una parte di tifosi lo continua a contestare dopo la rottura della scorsa stagione. Ha le valigie pronte, questo è sicuro e aspetta una chiamata dalla Juventus, che però rischia di non arrivare mai perché per il dopo De Ligt i preferiti sarebbero Koulibaly, Gabriel e Kimbempe.

Sul centrale della Nazionale ci sarebbe la Fiorentina, ma anche in questo caso non è Acerbi la priorità ma trattenere Milenkovic. Così il Monza si è inserito e Galliani ha già avuto un primo colloquio con Lotito ieri, chiacchierata che starebbe continuando anche oggi. Dopo il via libera della Lazio, il Monza dovrà cercare di convincere il giocatore che secondo alcuni rumors vorrebbe però prima capire se potrà arrivare una chiamata da una squadra che giocherà l’Europa.

Perché Acerbi è perfetto per il Monza

Insomma ci sono ancora degli ostacoli da superare, ma i lombardi ci proveranno anche perché Acerbi, piazzato al centro della difesa a tre, è uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A da anni. Ha carisma, fisico e soprattutto conosce benissimo il ruolo per averlo interpretato nella Lazio di Inzaghi quando prestazione dopo prestazione aveva fatto dimenticare De Vrji, impresa non semplice. Ora però il suo tempo in biancoceleste è finito e per il Monza sarebbe l’ideale per guidare una squadra che con un Acerbi in più avrebbe un undici ben più forte di tutte le pretendenti alla salvezza.