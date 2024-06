Calciomercato Monza, non solo Maldini: le prossime mosse di Galliani

Sarà un'altra estate calda per il Monza che ieri ha piazzato il colpo Maldini. Il figlio d'arte ha concluso la scorsa stagione in crescendo, ha deciso di lasciare il Milan e sembra essere pronto a tornare in Brianza, l'accordo è ai dettagli, dovrebbe essere lui il primo colpo di Galliani da regalare al nuovo allenatore Nesta, che succede a Palladino sulla panchina.

Il mercato in entrata nelle prossime settimane potrà subire un'accelerata perché dalla Juventus arriveranno circa 20 milioni per il portiere Di Gregorio. Parte di questa cifra verrà investita nel sostituto con Cragno e Montipò che sarebbero in pole position. In entrata ci sono altri due nomi caldi, l'eterno Candreva che lascerà la Salernitana e che il Monza segue ormai da un paio di stagioni. In mediana piace anche Makengo, ex Udinese che vorrebbe tornare in Italia e darebbe chili e centimetri alla mediana di Nesta.

Le giornate che verranno saranno anche importanti per le uscite. In tanti si sono messi in mostra nell'ultima stagione, Colpani è quello che ha più mercato con il Marsiglia che sta aumentando il pressing. Il prezzo è fissato a 20 milioni ed è difficile che Galliani vada sotto quella cifra. Nelle ultime ore è uscita anche la voce di un interessamento dell'Inter per Pessina, il capitano interesserebbe a Inzaghi nel caso in cui dovesse partire Calhanoglu, l'idea è ancora tutta da verificare.