Monza scatenato, dall'Inter i primi colpi di mercato

È un Monza che sogna in grande, quello che si appresta a vivere il suo primo campionato di Serie A della storia. I brianzoli, che hanno staccato il pass per il massimo torneo superando il Pisa nella finale playoff di B, non vogliono fare infatti da semplice comparsa nell'Olimpo del calcio ed ambiscono a recitare fin da subito un ruolo da protagonisti. Per questo motivo il club biancorosso, guidato dal presidente Silvio Berlusconi, si sta mostrando già molto attivo sul mercato in questi giorni. Il progetto dei lombardi prevede rinforzi in tutti i reparti, così da mettere a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa una rosa capace di giocarsela alla pari con buona parte delle formazioni di A.

Monza, dall'Inter i primi rinforzi

In queste settimane, in particolare, il Monza sta intessendo un fitto rapporto con l'Inter. Sono infatti diversi i giocatori di proprietà dei nerazzurri che piacciono ai brianzoli, a partire da Andrea Pinamonti, autore di 13 gol nell'ultima stagione con la maglia dell'Empoli. I biancorossi vorrebbero acquistare a titolo definitivo il giocatore, valutato attorno ai 20 milioni di euro. Il club di Berlusconi avrebbe inoltre messo nel mirino Stefano Sensi, reduce, nella seconda parte dell'ultima stagione, dal prestito alla Sampdoria. Per arrivare al centrocampista il Monza potrebbe mettere nel piatto una cifra attorno ai 12/15 milioni.

La dirigenza, inoltre, è al lavoro per il riscatto di Lorenzo Pirola, per il quale i biancorossi potrebbero usufruire di uno sconto rispetto ai 7 milioni pattuiti inizialmente, chiudendo l'operazione con un pagamento di 5 milioni.