Calciomercato Monza, Galliani vicino al doppio colpo in attacco

Al Monza, la salvezza, non basta. Ad ammetterlo, nei giorni scorsi, l'amministratore delegato biancorosso, che ha rivelato come il reale obiettivo dei brianzoli, al primo campionato di Serie A della loro storia, sia il decimo posto. E per raggiungere tale traguardo il club di Silvio Berlusconi si sta muovendo con decisione, come dimostrano le operazioni che hanno già portato alla corte di Giovanni Stroppa Andrea Ranocchia, Alessio Cragno, Stefano Sensi, Andrea Carboni e Matteo Pessina. Adesso, l'attenzione della dirigenza, è tutta concentrata sul reparto offensivo, dove, a breve, potrebbe arrivare la fumata bianca per un doppio colpo.

Monza, vicini Caprari e Petagna

Il Monza ha infatti praticamente chiuso per l'arrivo di Gianluca Caprari, protagonista nell'ultima stagione con la maglia del Verona, con cui ha realizzato dodici reti in campionato. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, con una cifra di poco inferiore ai dieci milioni di euro. Per il ruolo di prima punta, invece, sembra farsi in discesa la strada che porta ad Andrea Petagna, centravanti del Napoli autore di tre reti nell'ultimo torneo di Serie A. Anche in questo caso la formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, che però i partenopei non vorrebbero collegare alla salvezza del Monza.

Sullo sfondo, invece, rimane il nome di Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Empoli, con la quale ha realizzato ben tredici reti in campionato. In questo caso, però, la trattativa si preannuncia in salita, visto che il giocatore gradirebbe maggiormente l'Atalanta come futura destinazione. Fattore che potrebbe spingere l'Inter ad inserire il cartellino di Pinamonti nell'affare Demiral.