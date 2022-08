Calciomercato Monza, Mauro Icardi non è solo un sogno

C'è un'idea che ormai da qualche settimana fa capolino nella testa di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi e sarebbe la ciliegina sulla torta di una calciomerato da favola per la neopromossa Monza. Dopo gli acquisti di Cragno in porta e di Sensi e Pessina per il centrocampo, Stroppa potrebbe avere in dono anche un grande centravanti. L'idea è quella di portare in Brianza un attaccante di alto livello, con Petagna pista calda e un sogno da coltivare fino alla fine del mercato.

Calciomercato Monza, perché Mauro Icardi è un colpo possibile

Galliani sta infatti seguendo con grande attenzione gli sviluppi della situazione Mauro Icardi. L'argentino non è nei piani di Galtier e per l'ennesima volta è stato messo alla porta. Non una novità per il bomber che da quando ha lasciato l'Inter si è perso e adesso avrebbe un gran bisogno di un nuovo trampolino di lancio. Il problema è che rispetto al passato, il suo nome è definitivamente passato di moda per le big del calcio europeo che non lo cercano più.

Ed è qui che entra in gioco il Monza, Galliani e Berlusconi potrebbero partire all'assalto essendo una delle poche alternative rimaste all'argentino che potrebbe gradire la destinazione grazie anche alla vicinanza con Milano. Il problema resta sempre quell'ingaggio da nove milioni a stagione che è stato ostacolo invalicabile per tutte le squadre che anche in passato si sono presentate al capezzale del Paris Saint Germain.

Il nodo ingaggio per Mauro Icardi al Monza

La grande novità di questa sessione di mercato riguarda proprio lo stipendio del giocatore. Secondo quanto riferito dall'importante quotidiano francese L'Equipe infatti questa volta i parigini sarebbero pronti anche a pagare parte del faraonico ingaggio di Mauro Icardi pur di vederlo lasciare la Capitale francese. Un vantaggio che il Monza potrebbe sfruttare, ma le variabili non mancano: da qui a fine mercato non è infatti detto che altre squadre possano bussare alla porta di Icardi e poi bisognerà capire che percentuale il club transalpino sarà disposta a pagare. In Francia però sono sicuri, il Monzao ci sta provando e ci sarebe anche un certo ottimismo per la chiusura della trattativa