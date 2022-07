Calciomercato Monza, Pessina torna a casa: sarà il nuovo capitano

È un Monza scatenato, quello attivo in questi giorni in sede di mercato. I brianzoli, neopromossi in Serie A, campionato al quale prenderanno parte per la prima volta nella loro storia, hanno ufficializzato nei giorni scorsi gli acquisti del difensore Andrea Ranocchia, del portiere Alessio Cragno e del centrocampista Stefano Sensi e adesso sono vicinissimi ad un nuovo colpo. Il club di Silvio Berlusconi ha infatti ormai chiuso per l'arrivo alla corte di Giovanni Stroppa di Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta da tempo nel giro della Nazionale. Il giocatore si trasferirà in Brianza sulla base di un prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 12 milioni. Mercoledì 6 luglio sono in programma le visite mediche, dopodiché sarà la volta delle firme e dell'annuncio ufficiale.

Pessina, il ritorno nella sua terra da leader

Per Pessina si tratterà di un ritorno a Monza, città in cui è nato e dove ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del pallone. Il centrocampista è infatti cresciuto nel settore giovanile biancorosso, fino ad entrare stabilmente nel giro della prima squadra nella stagione 2014-2015, durante la quale, in Lega Pro, ha collezionato complessivamente 23 presenze realizzando sei reti. Rimasto svincolato dopo il fallimento del club, costretto a ripartire dalla D, Pessina ha poi girovagato tra Lecce, Catania, Como, Spezia, Verona e Atalanta. E adesso per lui, ormai in pianta stabile nel giro della Nazionale maggiore, nella quale ha esordito l'11 novembre 2020 in occasione dell'amichevole vinta per 4-0 contro l'Estonia, il ritorno a casa, dove rivestirà il ruolo di leader: ad attenderlo, infatti, la fascia di capitano.