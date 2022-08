Calciomercato Monza, Petagna non esclude Icardi: ecco perché

Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Monza. I biancorossi, in queste ore, hanno ufficialmente chiuso la trattativa per l'attaccante, che arriva dal Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza (attorno ai 14 milioni di euro la cifra dell'operazione). Il giocatore, reduce da una stagione in cui, tra campionato e coppe, ha realizzato quattro reti, potrebbe mettersi a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa già per la prima partita di campionato contro il Torino, in programma allo stadio Brianteo sabato 13 agosto alle 20.45.

Monza, Petagna non esclude Icardi

L'arrivo di Petagna va a rinforzare il reparto offensivo biancorosso, ma non esclude l'eventuale colpo Mauro Icardi, messo fuori rosa dal Paris Saint-Germain. L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani non ha mai definitivamente chiuso la porta all'argentino e, in questi giorni, sta continuando a monitorare con attenzione la situazione. Il Psg, nelle prossime settimane, tenterà di trovare una nuova sistemazione all'attaccante, con alcuni club (tra cui Manchester United e Galatasaray) che avrebbero avuto una prima manifestazione di interesse. L'elevato ingaggio percepito dall'ex giocatore dell'Inter, tuttavia, potrebbe rappresentare un enorme ostacolo per il buon esito delle eventuali trattative.

Il Monza, per il momento, rimane sornione. Nel caso in cui Icardi, che è legato ai francesi da un contratto che scadrà nel giugno 2024, dovesse arrivare agli ultimissimi giorni di mercato senza aver ancora trovato una squadra, il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a venire incontro alle eventuali pretendenti pagando parte dell'ingaggio. Ed è proprio a quel punto che i biancorossi potrebbero entrare in scena sferrando l'attacco decisivo.