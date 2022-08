Il Monza non si ferma più, pronto un colpo per reparto

La neopromossa Monza si candida ad essere la vera regina del mercato. Galliani ha già portato alla corte di Stroppa il portiere Cragno, i centrocampisti Pessina e Sensi e il difensore Marlon, tra gli altri, ma nelle prossime ore è pronto a stringere per altri tre acquisti.

Calciomercato Monza, le cifre dell’affare Petagna

Il primo in ordine di tempo sarà Petagna, il centravanti lascerà il Napoli, che potrebbe andare su Simeone, per trasferirsi in Brianza in prestito oneroso di oltre due milioni, e un riscatto fissato a 10 in casa di salvezza. L’ok è arrivato da tutte le parti coinvolte e così il Monza ha riempito anche la casella del centravanti senza però abbandonare il sogno Icardi da cullare e magari concretizzare a fine estate.

Rovella e Mari prossime mosse del Monza

Le calde giornate del calciomercato del Monza non finiscono qui. A centrocampo oltre a Sensi e Pessina dovrebbe arrivare anche Rovella dalla Juventus. I bianconeri cercano profili più pronti, Paredes per esempio, e l’ex Genoa potrebbe così trovare poco spazio. Motivo per cui un anno di prestito in Lombardia è considerata la strada giusta per accumulare ancora esperienza e capire se in futuro potrà essere utile alla causa bianconera. L’operazione è in via di sviluppo e c’è un certo ottimismo per la riuscita dell’affare, al momento Galliani è in vantaggio sulla Salernitana.

L’ultima casella da riempire a questo punto per avere la rosa al completo è il centrale di difesa. Manca infatti un uomo che si inserisca al centro del terzetto, che dia solidità e guidi tutto il reparto. Sondata la pista Acerbi, che però prende tempo, e quella che porta a Pezzella, il Monza sembra aver deciso di andare deciso su Pablo Mari ex Udinese che è in uscita dall’Arsenal. Dovrebbe essere lui il terzo acquisto in una settimana, quella che porta all’esordio in Serie A di una neopromossa che ha tutte le carte in regola per stupire.