Chi sarà il prossimo portiere del Monza

Di Gregorio alla Juventus apre la porta del Monza che oggi è senza un padrone. Tornerà Cragno dal prestito al Sassuolo, ma la sensazione è che Nesta abbia bisogno di un altro estremo difensore per proteggere i pali dei brianzoli, blindati fino a ieri da Di Gregorio che dopo due pregevoli campionati vola a Torino per fare il titolare, dietro il pagamento di 20 milioni di euro.

Calciomercato Monza, quanti portieri sulla lista di Galliani

Il tesoretto c'è e questo è già un buon punto di partenza, per il resto la scelta non è di quelle facili. Serve un numero uno affidabile e che già conosca il nostro campionato, per questo la sensazione è che la pista estera non verrà nemmeno battuta. In pole position per la porta del Monza ci sarebbe Lorenzo Montipò, 28 anni, del Verona con contratto in scadenza nel 2025. Ha difeso i pali dell'Helas e ancora prima quelli del Benevento con rendimento ottimo e così sta scalando le gerarchie, ma piacerebbe anche all'Atalanta che però non gli potrebbe offrire la maglia da titolare. Il costo del cartellino sarebbe di 3,5 milioni.

Costerebbe di più Emil Audero della Sampdoria, ultimo anno passato a fare da vice a Sommer all'Inter. I blucerchiati devono fare cassa per far partire il mercato in entrata, il portiere lascerà quindi Genova e la pista Como si è chiusa dopo che i lariani hanno acquistato Pau Lopez. Il Monza monitora la situazione insieme a quella di Gollini che dopo aver lasciato l'Atalanta non è più riuscito a trovare un posto fisso. Galliani glielo potrebbe offrire stando alle ultime indiscrezioni.

Sogno Wojciech Szcz?sny

Il sogno del Monza resta però Wojciech Szcz?sny, scaricato dalla Juventus per fare posto a Di Gregorio nonostante l'ottimo campionato in bianconero, il nono per lui. Galliani sogno il colpo grosso con tante difficoltà da superare, il 34enne polacco guadagna più di 6 milioni a stagione, troppo per le casse del Monza. I brianzoli potrebbero offrigli meno cercando di far coprire il resto della spesa alla Juve, per non parlare di possibili interessamenti di club più ricchi o blasonati che potrebbero tagliare fuori il Monza. Il sogno per ora è intatto, visto che il trasferimento in Arabia non è andato a buon fine, c'è tempo fino a fine agosto per renderlo realtà.