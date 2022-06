Monza, Ranocchia il primo colpo: ma non finirà qui

Sarà Andrea Ranocchia il primo colpo di mercato del Monza. I biancorossi, neopromossi in serie A, torneo al quale prenderanno parte per la prima volta nella loro storia, hanno infatti trovato l'accordo con il difensore classe 1988, in scadenza di contratto con l'Inter. Il giocatore sottoscriverà con i brianzoli un contratto biennale, con visite mediche e firma ormai imminenti.

Quello di Ranocchia, tuttavia, sarà solamente il primo rinforzo in casa Monza. Il club di Silvio Berlusconi vuole infatti recitare fin da subito un ruolo da protagonista nel massimo campionato e, per questo, interverrà con decisione sul mercato. Per l'attacco il nome caldo è quello di Joao Pedro, in uscita dal Cagliari. I biancorossi, nelle scorse ore, hanno già presentato una prima offerta ai rossoblù, ritenuta però troppo bassa. Anche per la porta il Monza ha messo gli occhi in casa sarda: ai lombardi piace, e non poco, Alessio Cragno, anche lui destinato a lasciare il Cagliari dopo la retrocessione in B.

Per la trequarti, invece, sono due i profili sul taccuino della dirigenza: Stefano Sensi ed Emanuel Vignato. Il primo, di proprietà dell'Inter, è reduce dall'esperienza in prestito alla Sampdoria, mentre il secondo milita nel Bologna dal 2020. Per entrambi i calciatori i brianzoli starebbero pensando di presentare un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo.