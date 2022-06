Calciomercato Monza, in arrivo il doppio colpo a centrocampo

Non solo Andrea Ranocchia e Alessio Cragno. Il Monza, neopromosso in Serie A, torneo al quale prenderà parte per la prima volta nella sua storia, continua ad essere molto attivo in sede di mercato. I brianzoli, che coltivano anche il sogno Mauro Icardi, operazione però complicatissima da portare in porto dato l'alto ingaggio percepito dall'argentino, stanno lavorando per ulteriori colpi in entrata, così da mettere a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa una squadra capace fin da subito di recitare un ruolo da protagonista anche nel massimo campionato. Rinforzi sono attesi un po' in tutti i reparti, a partire dal centrocampo, dove i biancorossi sono ad un passo dal doppio colpo.

Monza, vicino il doppio colpo a centrocampo

Il Monza, nei giorni scorsi, ha trovato l'accordo con l'Inter per il prestito di Stefano Sensi, centrocampista che, nella seconda parte della scorsa stagione, ha indossato la maglia della Sampdoria. Il giocatore, dopo giorni di riflessione, ha dato il suo benestare al trasferimento in Brianza, con l'ufficialità attesa a breve. Nei prossimi giorni, inoltre, il club di Silvio Berlusconi potrebbe chiudere anche per Antonio Candreva, reduce da due stagioni con la maglia della Sampdoria. L'esterno accetterebbe di buon grado la destinazione biancorossa e l'affare potrebbe concretizzarsi per una cifra attorno ai due milioni di euro.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, il Monza continua a lavorare per Andrea Pinamonti, calciatore classe 1999 di proprietà dell'Inter ed autore di 13 reti nell'ultimo campionato di Serie A con la maglia dell'Empoli. Operazione complicata data l'alta valutazione del centravanti, ma i brianzoli, che non nascondono le proprie ambizioni, sono pronti a fare un tentativo. Niente da fare invece per il difensore Nicolò Casale: l'incontro con gli agenti del giocatore non ha infatti dato esito positivo e la trattativa, almeno per il momento, rimane in stand-by.