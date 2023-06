Inizia a muoversi il mercato del Monza

Il futuro del Monza è ancora tutto da scrivere. Dopo la morte di Berlusconi si è parlato di una possibile cessione che ancora non si è concretizzata. L'incertezza però non ferma il lavoro dei brianzoli che hanno confermato Palladino in panchina e adesso cercano le pedine giuste per dare al tecnico l'organico per ripetere l'ottimo campionato appena concluso. Attenzione però anche le uscite con alcuni calciatori protagonisti l'anno scorso che sono finiti nel mirino delle big.

Calciomercato Monza: tutte le trattative

Corteggiato per esempio è il laterale Carlos Augusto che l'Inter vorrebbe dopo aver perso Bellanova, ormai pronto a dire sì al Torino. Marotta deve dare un'alternativa ai titolari a Inzaghi e così l'esterno dei brianzoli è salito in cima alla lista di gradimento con Sensi che potrebbe essere gradita pedina di scambio.

Movimenti anche in entrata per il Monza che in difesa è pronto a riaccogliere Armando Izzo via Torino, e per la retroguardia punte anche il centrale Facundo Gonzalez, 20 anni, di proprietà del Valenca ancora per qualche giorno, poi il suo contratto scadrà e la squadra di Serie A farà la sua mossa per provare ad anticipare la concorrenza.

Infine c'è l'attacco da sistemare con la ricerca di un bomber e quella di una seconda punta che possa essere alternativa a Caprari. Il Monza si sarebbe inserito nella corsa al talentino della Juventus Soulè pronto per andare in prestito a farsi le ossa. La concorrenza è alta, Empoli, Sassuolo e Fiorentina starebbero sondando il terreno e l'accelerata del club lombardo potrebbe far entrare nel vivo la corsa.