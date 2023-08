I giorni più caldi del calciomercato del Napoli

Prima o poi doveva succedere, prima o poi anche il Napoli sarebbe stato travolto dal calciomercato. I campioni d'Italia, che poco hanno fatto nei primi due mesi di trattative adesso viaggiano sul doppio binario di acquisti e cessioni e gli affari che potrebbero concludersi nei prossimi giorni sono davvero tanti. Gli acquisti di Natan, per la difesa, e Cajuste, per il centrocampo, sono state solo le prime avvisaglie, adesso il gioco inizia a farsi duro per De Laurentiis.

L'Arabia Saudita cambia il calciomercato del Napoli

Il ciclone Arabia Saudita ha messo nel mirino anche il Napoli con le offerte per Zielinski e Osimhen. Le voci rimbalzano quasi impazzite, le ultime dicono che il polacco sia convinto di lasciare gli azzurri, nonostante un rinnovo di contratto già impostato nelle ultime settimane, a cifre però molto minori rispetto a quelle messe sul piatto dai sauditi. I soldi ovviamente fanno la differenza e potrebbero farla anche per Victor Osimhen, protetto fino ad oggi dalla richiesta di 200 milioni di euro che ha spaventato tutta Europa, ma non l'Arabia Saudita.

L'Al Hilal è in pressing, ha offerto quasi 50 milioni all'anno al calciatore e viaggia verso quota 180 per convincere il Napoli. Per ora nessuno sembra aver detto sì ma se questoefossero davvero le cifre, le possibilità di un addio esistono e non sono poche.

I prossimi acquisti del Napoli

Se davvero dovessero concretizzarsi le cessioni, De Laurentiis dovrebbe subito correre ai ripari per rendere di nuovo il Napoli competitivo con un gran numero di acquisti di valore. In cassa ci sarebbero 230 milioni e i nomi nella lista sono essenzialmente due: per l'attacco sarebbe già stato bloccato il bomber del Lille Jonathan David (23 anni), per il centrocampo invece il preferito sarebbe Grabri Veiga, gioiellino di 21 anni del Celta Vigo che gli azzurri stanno provando a strappare alla concorrenza offrendo 33 milioni. Il rilancio delle ultime ore non ha sbloccato la trattativa perché gli iberici vorrebbero i 40 della clausola rescissoria, se Osimhen e Zielinski dovesse partire arrivare a quella quota non sarà un problema.

Non basterebbero questi due colpi, che andrebbero ad erodere della sola metà i 230 milioni in arrivo dall'Arabia. Servirebbero altre pedine, ad esempio in difesa a sinistra dove Mario Rui accelera per partire, oppure al centro dove il solo Natan al primo anno in Italia potrebbe non riuscire ad essere pronto per prendere il posto di Kim. Tutto però dipende da Osimhen e Zielinski, se dovessero partire le ultime due settimane di calciomercato per il Napoli sarebbero caldissime.