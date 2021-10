Calciomercato Napoli, Charles De Ketelaere sempre nel mirino ma aumenta la concorrenza

Charles De Ketelaere è uno dei nomi sul taccuino degli uomini del calciomercato del Napoli. L’attaccante del Bruges già la scorsa estate era stato corteggiato da Giuntoli che non è riuscito a piazzare il colpo, ma continua a seguirlo con grande attenzione perchè è uno dei talenti più interessanti del Belgio, da qualche anno a questa parte patria di giovani stelle.

Chi è Charles De Ketelaere obiettivo del calciomercato del Napoli

Un metro e novantadue di altezza e talento da vendere, questo ventenne, è un classe 2001, si sta mettendo in mostra nel Bruges dove è titolare inamovobile e riferimento offensivo della squadra che poche settimane fa è stata in grado di inchiodare il PSG sul pareggio nella prima giornata di Europa League.

In questa stagione in Europa ha giocato due gare fornendo un assist, mentre in campionato in dieci partite ha segnato 4 volte e mandato in rete i compagni in due occasioni. Nonostante l’altezza da ariete è un centravanti capace di svariare, tanto che può giocare sia sul lato sinistro del campo che come trequartista. Perfetto per il 4-2-3-1 con Spalletti potrebbe affinare le doti da bomber per diventare l’alternativa ad Osimhen e non solo.

Il Milan sfida il Napoli per Charles De Ketelaere

Il problema per il Napoli è che le ultime, ottime, prestazioni del belga, hanno fatto lievitare la concorrenza. In Italia c’è il Milan che sta cercando un centravanti giovane in attesa di capire quale sarà il futuro di Ibrahimovic, difficile arrivare a Vlahovic, Maldini ha iniziato a pensare a De Ketelaere.

Negli ultimi giorni però anche in Inghilterra si sono accorti di lui, West Ham ed Everton, entrambe in piena lotta per le posizioni che valgono un posto in Europa in Premier League, hanno strizzato l’occhio a questo ventenne che costa già 25 milioni di euro. Evidentemente però il prezzo non spaventa visto che i corteggiatori sono in costante aumento.