Calciomercato Napoli, i primi nomi per Conte

Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli, De Laurentiis ha deciso e le due parti hanno trovato l'accordo. La prima rivoluzione è quindi completa con Manna direttore sportivo e l'ex Ct in panchina, ora toccherà a quella in campo che influirà su tutti i settori.

I nomi per il mercato di Conte al Napoli

I discorsi sulla rosa che verrà sono già partiti, il nome più caldo è quello di Buongiorno che però il Torino valuta oltre 40 milioni, gli azzurri ci proveranno perché hanno bisogno di un centrale forte, ma in quella zona di campo la rosa di nomi è ampia, anche perché un solo innesto rischia di essere poco. Così potrebbero tornare di moda Dragusin, Rafa Marin e Hermoso, pronto a svincolarsi dall'Atletico Madrid.

Cambi anche a centrocampo dove Lobotka e Anguissa sono intoccabili, ma servono alcune pedine per rinforzare la rosa soprattutto dopo l'addio di Zielinski. Sudakov è il primo della lista per sostituire il polacco, ma costa anche lui 40 milioni, si cerca poi anche un giocatore più difensivo con Koné del Monchengladbach e Ugarte del PSG possibili alternative, senza contare che tornerà alla base anche Folorunsho.

Le mosse in attacco

Il vero nodo da sciogliere però è l'attacco, Osimhen andrà via e al suo posto Conte rivorrebbe Lukaku con il Chelsea pronto ad inserirlo nella trattativa per il nigeriano con grosso conguaglio da concordare a favore del Napoli. C'è poi la questione Kavartskhelia, il PSG avrebbe offerto 100 milioni, Conte lo vorrebbe mettere al centro del suo Napoli ma se le cifre sono quelle tutto può succedere visto che ancora non c'è accordo per il rinnovo. Se il georgiano andasse via il sogno sarebbe Chiesa, l'alternativa low cost Laurientié del Sassuolo. Infine piacciono Greenwood del Manchester United e Retegui del Genoa, oltre a Gimenez, Lucca, Dovbyk, Larsen e Jonathan David, tutti numeri 9 che sono un'opzione per il dopo Osimhen e anche per la sostituzione di Simeone.