Calciomercato Napoli, è fatta per il primo acquisto

Una stagione da risollevare dopo tanti errori, il Napoli si getta sul mercato di gennaio per dare a Mazzarri i giocatori giusti per cercare l'assalto almeno al quarto posto e provare a dire la propria in Champions League. De Laurentiis vuole almeno un acquisto per ogni reparto e il primo è già stato concluso, si tratta di Mazzocchi che arriverà dalla Salernitana domani, giorno in cui svolgerà le visite mediche. Gli azzurri hanno chiuso il colpo sulla base di tre milioni di euro per il cartellino per quello che sarà il vice Di Lorenzo e che libererà Zanoli pronto ad accasarsi al Genoa.

Calciomercato Napoli, preso Mazzocchi, ora altri due acquisti

Dopo aver sistemato la fascia destra si cercherà anche un centrale di difesa, l'affare Dragusin è molto difficile, il Genoa vuole trenta milioni e il Tottenham è arrivato a 25 scavalcando tutta la concorrenza. Così secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà è arrivata la virata su Vitik dello Slavia Praga, gigante classe 2003 da tempo nel mirino degli azzurri.

Per risalire la china serve però qualcosa di più importante e così il colpo grosso dovrebbe essere Samardzic, talento dell'Udinese che arriverebbe subito e che in ottica futura dovrà prendere il posto di Zielinksi, pronto a dire addio la prossima estate. I friulani vogliono più di 20 milioni, i rapporti tra i club sono buoni e il giocatore avrebbe già strizzato l'occhio al Napoli. Tavola imbandita quindi anche se per ora non tutto è stato messo al proprio posto.