Chi sarà l'ultimo acquisto del mercato del Napoli

L'arrivo di Lindstrom e il conseguente addio di Lozano sono le ultime mosse del calciomercato del Napoli, ma qualcosa da qui all'1 settembre potrebbe ancora muoversi nella rosa di Garcia. Il tecnico, che ha iniziato nel modo migliore la stagione con due vittorie convincenti, non aspetta grandi rinforzi ma ha una rosa con qualche ramo secco ancora da tagliare, tra questi c'è Demme che fin da gennaio scorso è nella lista dei cedibili ma ancora non ha trovato una sistemazione, se dovesse farlo nelle prossime ore allora dovrà essere rimpiazzato da un centrocampista simile per caratteristiche.

Calciomercato Napoli: Amrabat o Torreira l'ultimo colpo

L'identikit è quindi chiaro, un interditore che possa però essere anche buon sostituto di Lobotka nella gestione del gioco azzurro. Il sogno di De Laurentiis è Amrabat della Fiorentina che dopo lo straordinario Mondiale ha continuato a giocare una stagione di ottimo livello a Firenze ma potrebbe lasciare i viola che nel frattempo hanno puntato su Arthur. La società avrebbe voluto una cessione a titolo definitivo con conseguente somma importante da portare nelle casse e magari reinvestire, ma l'offerta giusta non è mai arrivata e così, complici gli ottimi rapporti con De Laurentiis, la trattativa potrebbe anche partire con un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Non facile ovviamente, per questo al momento Amrabat è ancora un sogno.

Il piano B, che diventerebbe A in caso di chiusura totale da parte della Fiorentina per Amrabat, sarebbe Lucas Torreira che conosce molto bene la Serie A ma al momento gioca nel Galatasary. Il centrocampista non ha mia nascosto la sua volontà di tornare in Serie A, la Lazio e Sarri hanno provato il colpo in passato ma a Roma è arrivato Rovella e così l'ex Samp non rientra più nei piani di mercato biancocelesti. Per Napoli potrebbe essere l'alternativa giusta a Lobotka, le caratteristiche sono molto simili e per Garcia potrebbe essere un centrocampista in più da schierare quando ci sarà da gestire il pallone.