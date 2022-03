Calciomercato Napoli, prende quota l'idea Andrea Belotti

L'attacco del Napoli cambierà pelle la prossima estate. I due pilastri del recente passato sono al passo d'addio, Insigne ha già in tasca un biglietto per Toronto e il rinnovo di Mertens sembra essere lontano. Il miglior marcatore di sempre del Napoli vorrebbe rimanere, ma l'offerta di Giuntoli sarà al ribasso, e di molto, bisognerà capire se il belga accetterà oppure se cercherà fortuna altrove, l'Inter per esempio sarebbe interessata secondo gli ultimi rumors.

Andrea Belotti al Napoli, la pista si scalda

Spalletti perderebbe così il vice Osimhen che da solo l'anno prossimo non potrà reggere sulle spalle l'attacco azzurro su tre competizioni. Andrea Petagna, attualmente fermo ai box, è al momento la terza scelta e non sembra in odore di promozione. L'identikit sembra essere tracciata: serve un attaccante potente, con caratterstiche simili al titolarissimo nigeriano e che magari costi poco, meglio se nulla di cartellino.

L'ultima pista vagliata da Giuntoli e De Laurentiis sarebbe quella che porta ad Andrea Belotti che non ha ancora rinnovato con il Torino e quindi potrebbe partire a parametro zero a giugno. L'azzurro, in questa stagione alle prese con tanti infortuni, potrebbe essere un nome valido, per acquistarlo servirà arrivare ad offrire una stipendio da circa 3 milioni a stagione, ma gli azzurri al momento partono indietro nella corsa. Il Gallo, 28 anni, avrebbe infatti due preferenze per il futuro: il Milan e l'Atalanta.

Milan e Atalanta "fredde" per Belotti

Entrambe le destinazioni però si starebbero compicando per Belotti. I rossoneri infatti sono vicinissimi all'acquisto di Origi del Liverpool, il belga ha già detto sì ad un ingaggio da 4 milioni e si spartirà il ruolo dei centravanti con Giroud e forse ancora con Ibrahimovic. La Dea invece in rosa ha già Muriel e Zapata, se non dovessero arrivare offerte congrue entrambi resteranno e così per Belotti non ci sarebbe spazio nemmeno in nerazzurro.