Calciomercato Napoli, tre nomi per la fascia sinistra

Lorenzo Insigne è volato in Canada dove oggi si è presentato ai nuovi tifosi. Il Napoli è definitivamente il passato e ora proprio il club azzurro deve correre ai ripari. Senza il capitano mancano gol e assist, serve quindi un sostituto di qualità e tre sarebbero i nomi sul taccuino di Giuntoli.

Calciomercato, Napoli su Solbakken e Verde

Il club azzurro si sarebbe inserito nella corsa a Solbakken del Bodo Glimt. I norvegesi lo valutano cinque milioni, lo stipendio si aggira sui 700 mila euro a stagione, insomma tutto ampiamente nei parametri del Napoli che però deve rimontare la Roma, in pole position per il giocatore.

Cifre simili anche per Daniele Verde, altro giocatore che piace a Spalletti e che potrebbe arrivare in Campania per prendere il posto di Insigne. A 25 anni e dopo una stagione da 8 gol e 6 assist a Spezia sembra essere pronto per il grande salto. E’ una delle opzioni vagliate dal club, ma nella lista ci sarebbe anche un sogno, come rivelato da La Gazzetta dello Sport.

Domenica Berardi è il sogno del Napoli

Si chiama Domenico Berardi ed è uno degli esterni più chiacchierati dell’intero mercato italiano. Piaceva al Milan, sembrava in orbita Juve, ma con Di Maria e forse Zaniolo, la porta si starebbe chiudendo, e così ecco che il Napoli potrebbe inserirsi. Rispetto agli altri due candidati costa molto di più, il Sassuolo chiede 40 milioni, ma questa sembra essere proprio l’estate giusta per dire addio.

Per il momento è un sogno anche perché prima di mettere in piedi una trattativa del genere De Laurentiis deve prima capire quali saranno le cessioni, Politano, Demme e Fabian Ruiz hanno già le valigie pronte, chissà se basteranno a finanziare il sogno Berardi.