Calciomercato Napoli, Beto scala posizioni

Il cartello “centravanti cercasi” in casa Napoli è appeso ormai da tempo. A prescindere da quello che succederà con Osimhen, aggiornamenti non ce ne sono molti, Il Manchester United è molto interessato al pari dell’Arsenal ma nessuno ha ancora messo sul piatto i cento milioni chiesti da De Laurentiis, Spalletti ha bisogno di un’altra prima punta. L’addio di Mertens lascia un vuoto e poi c’è Petagna che vorrebbe restare ma che ha anche molti corteggiatori in Serie A pronti ad offrirgli una maglia da titolare.

Beto idea forte per il calciomercato del Napoli

Così il Napoli deve trovare un bomber con il sogno Scamacca per ora più lontano a causa dell’interessamento del PSG e l’obiettivo Broja che rischia di avere tempi un po’ troppo lunghi. Tuchel ha tutta l’intenzione di provarlo durante il ritiro del Chelsea, difficile quindi pensare al decollo della trattativa prima di metà luglio, forse anche di più se il giovane attaccante dovesse iniziare con il piede giusto. La possibilità di acquistarlo è in stand by, ma il tempo stringe e così se non ci saranno aperture immediate si virerà verso un altro giocatore.

In questo momento la candidatura più forte è quella di Beto che l’Udinese ha riscattato per 7 milioni. Il portoghese ha caratteristiche simili a quella di Osimhen e al suo primo anno in Italia è già andato in doppia cifra, undici reti e un finale di campionato giocato con il contagocce a causa di problemi fisici. I rapporti tra i club sono ottimi, lo dimostra anche l’avanzamento dell’affare Deulofeu, quello sì vicino alla fumata bianca. La valutazione del lusitano al momento è di circa 18 milioni, se dovesse scendere a 15 il Napoli potrebbe lanciare l’offensiva.

Simeone e Dzeko piste difficili per il Napoli

Gli altri nomi stanno invece calando nelle quotazioni azzurre. Simeone per esempio per caratteristiche non sembra essere il profilo ideale, e poi è nel mirino di un bel manipolo di squadre in Italia e all’estero, questo significa che verosimilmente ci sarà un’asta al rialzo sul prezzo.

Ieri sono poi spuntate delle voci su Dzeko. Il bosniaco ha già lavorato con Spalletti a Roma, sarebbe un centravanti di scorta perfetto, ma ha un ingaggio da oltre 5 milioni di euro, troppi per il Napoli che sta cercando di abbassare il proprio monte stipendio.