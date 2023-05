Calciomercato Napoli, Bijol e Samardzic: doppio colpo dall'Udinese

Luis Enrique, Gasperini, Benitez, Italiano e qualche sogno da cullare, il Napoli è pronto a scegliere il dopo Spalletti, ma nel frattempo si muove anche in sede di calciomercato. De Laurentiis e gli uomini che coordinano le trattative azzurre hanno ottimi rapporti con l'Udinese e potrebbero sfruttarli nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli, a sorpresa spunta Bijol

In difesa andrà sostituito Kim che è sempre più vicino al Manchester United. I Red Devils fanno sul serio, possono mettere sul piatto i 60 milioni di euro della clausola senza troppi problemi, garantendo un super ingaggio al sudcoreano. Impossibile trattenerlo a meno che lo stesso giocatore non si impunti e decida di restare a tutti i costi, difficile nel calcio di oggi.

La lista dei difensori è lunga, piace e molto Danso del Lens che si sta giocando un posto in Champions nel campionato francese. Ha caratteristiche simili a Kim e potrebbe già rappresentare un titolare per esperienza e talento, la concorrenza però è ampia e i tempi potrebbero essere lunghi. Così il Napoli si sarebbe gettato su Bijol dell'Udinese, 24 anni, 190 centimetri di altezza e 31 partite, quasi tutte dal primo minuto. La trattativa sarebbe già partita.

Continua il forcing del Napoli su Samardzic

Non è invece una sorpresa l'interessamento per Samardzic che nelle idee del Napoli sarebbe il dopo Zielinski. A 21 anni ha iniziato la stagione tra campo e panchina, poi si è preso la maglia da titolare e non l'ha più mollata. Ha fatto il centrocampista centrale e il trequartista, a volte persino la seconda punta, ha talento offensivo come dimostrano i 5 gol e i 4 assist stagionali. Il costo del cartellino è vicino ai 10 milioni di euro, non troppo vista l'età e i margini di crescita.