Napoli, caccia al terzino: da Parisi a Estupinan, tutti i nomi

Giuntoli ha una missione nella prossima finestra di mercato: trovare un terzino sinistro per Spalletti. Il solo Mario Rui non può bastare, in rosa c’è Ghoulam ma i tanti problemi fisici e il contratto in scadenza lo allontanano dalle rotazioni del Napoli che sogna lo Scudetto. Così è scattata la caccia al rinforzo.

Calciomercato Napoli, Reinildo in pole nel ruolo di terzino

Il primo nome della lista è sempre Reinildo Mandava. Il 27enne del Lille è un pallino degli azzurri che già lo avevano cercato in estate. L’occasione è ghiotta perché il suo contratto con i francesi scade alla fine della prossima stagione, questo abbassa il prezzo, ma resta il fatto che a giugno può arrivare gratis mentre a gennaio comunque i transalpini dovranno essere pagati.

La pista è calda, ma non è l’unica. Un terzino serve e deve arrivare già nelle prime battute del mercato se possibile. Così Giuntoli guarda con attenzione la situazione di Fabiano Parisi, vent’anni, grande protagonista l’anno scorso nell’Empoli, ma oggi un po’ ai margini in Serie A con i toscani. Solo quattro presenze di cui una da titolare e le altre da subentrato. E’un profilo moto diverso rispetto agli altri, in questo caso sarebbe più un colpo in prospettiva che da utilizzare subito.

Estupinan e Mazrauoi le alternative del Napoli

Il terzo nome per la fascia mancina è Pervis Estupinan del Villareal, altra idea di ritorno dopo i contatti estivi. Ventitre anni e fuori dai titolari degli spagnoli, ha un contratto molto lungo e una valutazione di 15 milioni, ma vista la situazione non è detto che possa essere proprio il calciatore a spingere per lasciare la Spagna.

Infine anche a destra qualcosa potrebbe muoversi. Di Lorenzo è inamovbile, ma gioca sempre sia con il Napoli che con la Nazionale. Le batterie così rischiano di finire ed ecco che anche sul quel lato del campo, dove ci sarebbe Malcuit ma proprio come Ghoulam è fermo ai box, spunta un’idea di mercato. E’ Noussair Mazraoui, 23 anni, gioiellino dell’Ajax in scadenza nel 2022 e con una trattativa per il rinnovo particolarmente difficile. E’titolare ed è una pedina fondamentale per una squadra lanciatissima sia in Olanda che in Europa, portarlo via a lancieri a gennaio non sarà per niente facile.