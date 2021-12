Calciomercato Napoli, per la difesa spuntano Casale e Tuanzebe

La difesa è il reparto da rinforzare per il Napoli. Giuntoli sta cercando un laterale sinistro che possa essere alternativa a Mario Rui, con Reinildo Mandava in pole position, e un centrale. Proprio la batteria nel cuore della difesa è ridotto all’osso, l’addio di Manolas ha lasciato un vuoto che nel primo mese dell’anno sarà ancora più ampio perché Koulibaly partirà per la Coppa d’Africa. Tanti sono i nomi circolati, Gatti e Szalai, i più quotati, ma all’orizzonate ci sono altri due profili che interessano.

Casale del Verona obiettivo del calciomercato del Napoli

Il primo e con quotazioni in forte salita è Nicolò Casale, 23 anni, dell’Hellas Verona, titolare della squadra di Tudor che sta crescendo a vista d’occhio proprio con la gestione dell’ex centrale difensivo. Piace al Napoli perché è giovane e quindi sarebbe alternativa sia per il presente che per il futuro. Inoltre conosce già il nostro campionato, sono 19 le presenze in questa stagione con la maglia dei veneti.

Alto più di un metro e novanta centimetri, è un granatiere che si è imposto nella difesa a tre dell’Hellas ma per caratteristiche può tranquillamente giocare centrale nella linea a quattro di Spalletti. La trattativa però non si annuncia facile perché ha un contratto lungo, scadenza fissata nel 2026, e il valore del cartellino è in salita.

Calciomercato Napoli: idea Tuanzebe per la difesa

L’altro obiettivo spuntato in queste ore è Axel Tuanzebe, 24 anni, di proprietà del Manchester United ma al momento in prestito all’Aston Villa con cui però è sceso in campo solo nove volte in questa stagione. I Red Devils lo hanno prestato negli ultimi tre anni sempre all’Aston Villa, da capire se però l’attuale gestione tecnica sia sufficiente o meno per la crescita del giocatore. Così il Napoli potrebbe inserirsi puntando sul fatto che nei primi mesi dell’anno il giocatore troverà sicuramente molto spazio visto che in rosa al momento disponibili ci sono solo Rrahmani e Juan Jesus, con il secondo promosso titolare nelle ultime uscite a causa dell'emergenza, ma quarta scelta nelle gerarchie di Spalletti quando la rosa era al gran completo.