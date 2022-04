Napoli, grandi manovre a centrocampo: chi parte, chi resta e chi arriva

La stagione del Napoli si avvia verso la fine con l’obiettivo Champions League quasi conquistato e un po’ di delusione per essere usciti proprio sul rettilineo finale dalla corsa Scudetto. La conferma di Spalletti è scontata e così Giuntoli e tutta la società cercheranno di rendere la rosa più forte per il 4-2-3-1 del tecnico toscano. Senza follie ovviamente, con due colpi già messi a segno come Kvaratskhelia e Olivera e un settore, il centrocampo, che potrebbe cambiare e non poco.

Calciomercato Napoli: le mosse per il centrocampo

Dei cinque giocatori utilizzati in mediana da Spalletti solo due sono sicuri della permanenza. Il primo è Zambo Anguissa che si è decisamente meritato il riscatto dal Fulham, neopromosso in Premier League. I contatti sono già avviati e il giocatore resterà al Napoli per una cifra intorno ai dodici milioni di euro. Conferma in arrivo anche per Lobotka, che partito indietro nelle gerarchie ormai è il regista titolare per Spalletti.

Verso l’addio ci sono invece Demme, il meno utilizzato tra i centrocampisti centrali e Fabian Ruiz. Lo spagnolo non rinnoverà il contratto che lo lega ai campani fino al 2023, vuole tornare in Spagna e la prossima sarà l’estate buona. Lo vuole Ancelotti come ricambio di Modric o Kross, ma su di lui ci sarebbe anche il Barcellona che a quanto pare non vuole fermarsi al solo Kessié per rinforzare il centrocampo.

Destino ancora tutto da definire per Zielinski, splendido protagonista nella prima parte di stagione e sceso di colpi nel finale. Il polacco ha grandi colpi e gol nelle gambe ma non è continuo, se dovesse arrivare un’offerta probabilmente verrà valutata, anche perché il sostituto sarebbe già stato individuato: è Barak del Verona società con cui il Napoli intrattiene ottimi rapporti da tempo.