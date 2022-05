Napoli attento, il Barcellona fa sul serio per Koulibaly

Questa volta il Barcellona fa sul serio. Da tempo, e non è un mistero, la squadra catalana sta cercando un centrale difensivo che possa raccogliere l’eredità di Piquè e Koulibaly è uno di quei nomi che spesso ritorna nelle cronache di calciomercato. Il difensore del Napoli ha tutto per essere il nuovo baluardo degli spagnoli, esperienza, fisico e quelle spiccate doti difensive che mancano nel reparto di Xavi.

Per questo è proprio l’allenatore a spingere per cercare di acquistare uno dei big della rosa di Spalletti. Il tecnico dei catalani vuole un difensore che possa affiancare e guidare il giovane Araujo e così la società si è mossa subito per sondare ancora una volta la pista Koulibaly.

Koulibaly al Barcellona, le mosse blaugrana

Secondo la stampa spagnola il Barcellona avrebbe già parlato con l’agente del calciatore confermando la volontà di voler puntare su di lui e chiedendo per ora di fermare le trattative con il Napoli per il rinnovo in scadenza nel 2023. La mossa servirebbe poi per mettere alle strette De Laurentiis che senza il prolungamento sarebbe costretto a cedere il cartellino a un prezzo inferiore rispetto al reale valore per non rischiare di perderlo a parametro zero.

Koulibaly è molto legato al Napoli, è il più pagato della rosa con i suoi circa 6 milioni a stagione, ma gli azzurri potrebbero non riuscire a offrire la stessa cifra. Il piano per il prossimo mercato è chiaro: incassare dalle cessioni e ridurre i costi della voce stipendi, per questo alla fine la prossima potrebbe essere davvero quella dell’addio di Koulibaly e c’è già chi sussurra la cifra del trasferimento: 40 milioni.