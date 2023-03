Calciomercato Napoli, i possibili sostituti di Zielinski

La questione Zielinski si fa sempre più complicata, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e di rinnovo non se ne sta più parlando. Il tetto salariale imposto dal Napoli è un problema forse insormontabile e così il giocatore potrebbe lasciare gli azzurri a fine stagione in modo che la società possa monetizzare. La valutazione sarebbe intorno ai 40 milioni ma vista la scadenza dell'intesa molto vicina sembra destinata a scendere. E' per questo che un pensiero possa avercelo fatto anche la Lazio che piace tantissimo a Maurizio Sarri.

Calciomercato Napoli, due sostituti di Zeilinski

Giuntoli sa che senza Zielinski il centrocampo del Napoli perderà in qualità e numero di gol, per questo non vuole farsi trovare impreparato. Elmas in questa stagione si è dimostrato un jolly prezioso e chissà che Spalletti non voglia di nuovo provare la magia anche con lui. Non basterà comuqnue il solo macedone perché una casella dei sei centrocampisti rimarrà vuota ed è forse anche per questo che l'identikit sarà quello di un giovane capace di crescere senza troppe pressioni.

In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Lazar Samardzic dell'Udinese, 21enne e non ancota titolare fisso dei friulani con cui ha collezionato 4 gol e 3 assist in stagione. Nelle ultime ore è però spuntato un altro giocatore che sembra essere più pronto, si tratta del danese dell'Eintracht Francoforte Jesper Lindstrom, due anni in più del giocatore dell'Udinese e otto reti in stagione tra campionato e Champions League. Anche lui come Zielinski sa arretrare il suo raggio d'azione e da trequartista può divenatre mezz'ala. Il costo del cartellino è di circa 25 milioni di euro e il contratto che lo lega ai tedeschi è ancora lungo, dura fino al 2026, ma con il tesoretto della cessione di Zielinski i conti potrebbero tornare.