Calciomercato Napoli, si allunga la lista dei cedibili

Il Napoli dello Scudetto si è sciolto e cambierà, anche nei volti dei protagonisti, la prossima stagione. Il fallimento della stagione in corso porterà alla rivoluzione totale, sulla sedia di DS arriverà Manna, sulla panchina uno dei tanti profili su cui sta lavorando direttamente De Laurentiis con tre favoriti sulla concorrenza, almeno oggi: Pioli, Conte e Italiano.

Calciomercato Napoli, le cessioni della prossima estate

Poi tutto cambierà anche in campo perché Zielinksi è già un giocatore dell'Inter e Osimhen ha le valigie pronte ormai da mesi. Loro saranno i primi ma tutti i big secondo le indiscrezioni delle ultime ore sono in bilico a iniziare dal capitano Di Lorenzo, accostato a diversi club in Italia e in Europa. Non è sicuro nemmeno Lobotka, generale della mediana con Spalletti che ha poi perso tutte le battaglie una volta che il tecnico dello Scudetto ha lasciato la panchina.

C'è qualcosa che non va nel Napoli, la crisi è profonda, riguarda tutti, perché tutti non sono stati all'altezza della situazione e così tutti sono in bilico, perfino Kvartskhelia. Il gioiello più brillante si siederà al tavolo delle trattative per il rinnovo e se l'accordo non verrà trovato anche lui potrebbe partire. De Laurentiis non vuole più telenovele, dopo i risultati di questa stagione resteranno in pochi perché la lista degli addii potrebbe comprendere anche Anguissa e Politano, in pratica sette degli undici titolari dello Scudetto potrebbero andarsene a solo un anno dal trionfo, il ciclo è già finito.