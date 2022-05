Calciomercato Napoli, non solo Osimhen: altri quattro big in bilico

Contenere i costi e fare cassa con i soldi della qualificazione alla prossima Champions League appena conquistata, e non solo. La prossima sessione del mercato sarà decisamente intensa sotto il Vesuvio, De Laurentiis ha bisogno di far quadrare i conti e tutte le offerte per i big verranno ascoltate, nessuno però partirà a prezzo di saldo.

Il nome più pesante in uscita è quello di Victor Osimhen, il piano è chiaro, sarà il suo addio a risanare in larga parte il bilancio del club, servono 100 milioni, anche per far segnare una plusvalenza. La cifra non sarebbe un problema, il suo agente si è già presentato a Castelvolturno con l’interesse reale del Manchester United, da tempo sul giocatore ci sono anche Arsenal il ricchissimo Newcastle L’asta è pronta a partire e l’assegno sarà in linea con le aspettative degli azzurri.

Calciomercato Napoli, i big verso l’addio

Partirà anche Fabian Ruiz che non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Vuole tornare in Spagna, piace e non poco al Real Madrid di Ancelotti, per circa 40 milioni l’affare potrebbe concludersi. In bilico c’è poi Zielinski che dopo una prima parte di stagione di altissimo livello si è un po’ perso e spesso è finito in panchina. Il polacco sembra essere oggetto del desiderio del Bayern Monaco, ma in questo caso tutto è ancora in fase embrionale.

Infine ci sono Koulibaly e Lozano. Il difensore centrale è nel mirino di molte big ma è molto legato a Napoli, da un paio di estati a questa parte viene dato per sicuro partente, ma alla fine è sempre rimasto. Per portarlo via dal suo attuale club servono tanti milioni per il cartellino e un progetto per vincere subito. L’ultimo big in bilico è Lozano, il messicano è andato a corrente alternata, è costato oltre 40 milioni e potrà partire solo per una cifra simile, una minusvalenza non è contemplata, di lui si è parlato in chiave Real Madrid ma con Rodrygo, Vinicius e forse anche Mbappè la batteria degli esterni delle merengues potrebbe essere al completo per la prossima stagione.