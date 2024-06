Calciomercato Napoli, la lunga lista dei cedibili

La cessione pesante nelle idee del Napoli è una sola: Victor Osimhen da cui il presidente De Laurentiis vorrebbe incassare l'intera cifra della clausola rescissoria da oltre 100 milioni. A oggi nessuno si è presentato con un assegno così importante, ma diversi club osservano la situazione e qualcosa prima o poi si muoverà. Sempre nelle idee degli azzurri non c'è spazio per eventuali discorsi su Kvaratskhelia e Di Lorenzo che Conte vorrebbe al centro del prossimo progetto tecnico. Il problema è che l'entourage del georgiano è tentato dalla ricca offerta del PSG e che il capitano considera finito il suo ciclo in Campania. Ora però tutto è in stand by, a fine Europeo si deciderà.

Le cessioni del Napoli nel prossimo calciomercato

Alcuni giocatori invece non sembrano proprio rientrare nel progetto di Conte. In difesa per esempio Natan non è sembrato pronto, piace al Verona e anche in Brasile, partirà. Sirene che cantano, come a gennaio, per Ostigard che potrebbe essere sacrificato per far posto ad altri difensori, Buongiorno è il sogno, Hermoso e Rafa Marin sono decisamente più concreti. Partirà anche Mario Rui che ha estimatori in Turchia e anche in Portogallo.

A centrocampo ha già le valigie pronte, e da tempo, Demme, non verranno riscattati Traoré e Dendoncker, Zielinksi andrà all'Inter, mentre saranno confermati Lobotka e Anguissa. Gaetano verrà valutato in ritiro dopo l'ottimo finale di stagione a Cagliari, ma resterà solo per giocare altrimenti avrà l'imbarazzo della scelta visti i tanti corteggiatori.

In attacco difficile trovare una collocazione nel nuovo progetto per Lindstrom che l'estate scorsa è stato pagato 20 milioni di euro. Dovrebbe partire anche solo in prestito per far risalire il suo valore di mercato, in Italia potrebbe farsi sotto la Fiorentina ma al momento la pista più accreditata è quella del Marsiglia di De Zerbi.