Calciomercato Napoli, le big d’Europa a tutta su Osimhen e Fabian Ruiz

Il Napoli primo in campionato si gode il momento e aspetta la supersfida di domenica contro il Milan per cercare di allungare ancora il passo. A Castelvolturno splende il sole, finita l’emergenza infortuni, Spalletti ha ingranato le marce alte, nessuno ha fatto più punti di lui nel 2022 e anche l’eliminazione dall’Europa League contro il Barcellona non ha lasciato particolari scorie. Anzi, la rete all’ultimo respiro di Fabian Ruiz contro la Lazio ha rilanciato l’entusiasmo di un gruppo che sogna in grande.

Fabian Ruiz può tornare in Spagna

Lo spagnolo però continua ad essere al centro di tante voci di mercato. La scadenza del contratto a fine 2023 non è lontana, i colloqui per il rinnovo non sono ancora entrati nel vivo e da tempo lo stesso giocatore strizza l’occhio al ritorno in Spagna, dove Real Madrid e Barcelona sono pronti a sfidarsi per riportare a casa uno dei centrocampista più completi d’Europa.

Il contratto è un problema, senza rinnovo è probabile che la prossima possa essere l’estate dell’addio, anche perché sarebbe l’ultima per monetizzare nella maniera giusta. E’costato 30 milioni, ora ne vale almeno il doppio, ma più si avvicina la scadenza dell’intesa con il Napoli e più il prezzo scende. Insomma l’addio non è un’idea troppo campata per aria.

Il Manchester United su Osimhen

Fabian Ruiz non è l’unico pezzo pregiato del Napoli. La stagione da super bomber di Osimhen ha fatto balzare il centravanti in testa alle classifiche di gradimento di tutti quei club che stanno cercando un attaccante giovane, forte e con tanto ancora da far vedere. A soli 23 anni è già la colonna portante di un club che si sta giocando lo Scudetto, quei 50 milioni spesi due anni fa ora sono da derubricare come un investimento brillante.

Sul nigeriano secondo la stampa inglese ci sarebbe il Manchester United che in estate potrebbe scaricare Cristiano Ronaldo e insieme a lui anche Cavani. I due libererebbero spazio, soprattutto a livello di monte ingaggi, per un nuovo campione e i Red Devils avrebbe girato il proprio sguardo verso Napoli. De Laurentiis però è pronto a fare muro, chiederebbe almeno 100 milioni di euro solo per sedersi al tavolo delle trattativa, forse troppo anche per il ricco club inglese.