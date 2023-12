Calciomercato Napoli, le possibili cessioni a gennaio

L'uscita dalla Coppa Italia è un brutto colpo per il Napoli che sperava con l'ultima vittoria in campionato di essere uscito dal periodo buio. Così non è, perché nonostante il turnover tutti si aspettavano di più dagli azzurri. L'amarezza va smaltita in fretta dalla squadra, mentre i dirigenti lavorano per capire cosa serva sul mercato, in entrata ancora poche sono le voci, mentre in uscita sono almeno in tre ad avere la valigia pronta.

Caciomercato Napoli gennaio 2024, le cessioni

Il nome più caldo in uscita è quello di Elmas che reclama più spazio ma non riesce mai a trovarlo. Così a gennaio potrebbe davvero partire per approdare in Bundesliga dove il Lipsia è pronto a fare carte false pur di averlo, anche a causa dei tanti infortuni nel settore offensivo. Il team griffato Red Bull avrebbe messo sul piatto 25 milioni, otto in più rispetto a quanto il Napoli aveva pagato il macedone. L'ok del ragazzo già c'è, manca quello di De Laurentiis che in caso di addio dovrà trovare un sostituto.

La prossima sarà l'ennesima sessione in cui si cercherà di piazzare Demme, in campo in Coppa Italia con il Frosinone questa sera. Mercato sembra averne ma il problema resta sempre l'ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Chissà se questo inverno i conti torneranno per tutti. Infine c'è Zanoli, trattenuto in estate da Garcia quando era ad un passo dall'addio verso il Genoa che non ha mollato la presa e lo vorrebbe anche nelle prossime settimane. Da capire se per Mazzari sarà altrettanto incedibile oppure se per lui verrà scelto il prestito per continuare a crescere e poi magari tornare alla base.